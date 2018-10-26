AK Parti tarih verildi! 5 Kasım’da başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın genel başkanlığını yaptığı AK Parti’de yerel seçim hazırlıkları devam ediyor. Seçimde yarışacak adayların başvurularının 5 Kasım’da alınmaya başlanacağı öğrenildi.

AK Parti, gelecek yıl mart ayında yapılacak yerel seçim için belediye başkan adaylarının başvurularını 5 Kasım’da almaya başlayacak.

Önümüzdeki hafta gerçekleşecek AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında karara bağlanması beklenen yerel seçim aday adaylığı takvimine göre, 5 Kasım tarihinden itibaren adaylar başvurularını yapabilecek.

AK Parti’de devam eden aday belirleme süreci kapsamında, vatandaşların, teşkilatın ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınıyor, mevcut belediye başkanlarının performansları değerlendiriliyor.

Yürütülen çalışmalar çerçevesinde önce şehirlerin sorunları belirlenerek, kentin fotoğrafı çekiliyor. Aralarında eski belediye başkanlarının da olduğu 12 kişilik ekipte yer alanlar, kendi bölgelerinde tebdilikıyafet şehirleri gezerek, sokakların nabzını tutuyor.

Çıkan sonuçların ve yapılan anketlerden elde edilen verilerin, AK Parti içinde oluşturulacak komisyona bu ayın sonuna kadar teslim edilmesi planlanıyor.

Komisyonun değerlendirmesi sonucunda öne çıkan adayların isimleri, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.

PARTİ DIŞINDAN İSİMLERE DE TEKLİF GÖTÜRÜLECEK

Şimdiye kadar “hizmet belediyeciliği” anlayışını takip eden AK Parti tarafından, Erdoğan’ın talimatıyla Mart 2019 seçimleri için “gönül belediyeciliği” seferberliği başlatıldı.

“Gönül belediyeciliği” anlayışı kapsamında belirlenen kriterlere göre, belediye başkan adaylarının vatandaşta karşılığı olacak, adaylar para, insan, mekan, algı yönetimini bilecek, AK Parti’nin oy oranını artıracak potansiyele sahip olacak.

Yapılan çalışmalarda öne çıkan isimlerde, istenen kriterlerin bulunmaması durumunda, AK Parti dışından kişilere de teklif götürülecek.

NTV