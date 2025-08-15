Ak Parti Toplantısı Başarıyla Gerçekleşti

TOPLANTIYA KATILIM

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşen Daraltılmış İl Başkanları Toplantısı’na katıldı. Toplantı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş’ün liderliğinde yapıldı ve teşkilat çalışmalarına dair kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

TEŞKİLAT ÇALIŞMALARI ELE ALINDI

Toplantıda, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devam eden çalışmalar detaylı bir şekilde değerlendirildi. Teşkilatların sahadaki durumu, seçim hazırlıkları ve iç koordinasyon konuları masaya yatırıldı.

AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Toplantıya katılan Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gece gündüz demeden çalışan teşkilatımızla kutlu davamızı daha güçlü yarınlara taşıyoruz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diyerek bilgi verdi.