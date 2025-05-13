Ak Parti Toplantısı Gerçekleştirildi

TOPLANTININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Ak Parti Söğütlü İlçe Teşkilatı’nın yıllık istişare toplantısı düzenlendi. Bu toplantı, Söğütlü Belediyesi Düğün ve Konferans Salonu’nda yapıldı ve ilçede gerçekleştirilen yıllık çalışmalar değerlendirildi.

KONUŞMALAR VE BİLGİ PAYLAŞIMI

Toplantıda bulunan AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, 16 ilçeye hizmet vermek için çaba göstermekte olduklarını anlattı. İnci, “vatandaşa hizmette parti gözetmiyoruz” şeklinde bir ifade kullandı. Ayrıca, şehirde yapılan yatırım ve çalışmalara değinerek, Adapazarı-Karasu tren yolu projesi hakkında katılımcılara detaylı bilgi verdi.

İLERİYE DÖNÜK HEDEFLER

Başka bir konuşmacı olan AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Meclis’te yurt içinde ve yurt dışında gündemde olan konularla ilgili yürütülen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi. AK Parti İl Başkanı Yunus Tever de hizmet amacıyla yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve bu çabaların devam edeceğini vurguladı.

KATILIMCILAR

Toplantıya, Söğütlü Belediye Başkanı Fatih Kurt’un yanı sıra, AK Parti İlçe Başkanı Suat Dirhemci, AK Parti Ferizli İlçe Başkanı Ramazan Serhoş, meclis üyeleri ve partililer de katılım gösterdi.