Haberler

Ak Parti Toplantısı Gerçekleştirildi

TOPLANTININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Ak Parti Söğütlü İlçe Teşkilatı’nın yıllık istişare toplantısı düzenlendi. Bu toplantı, Söğütlü Belediyesi Düğün ve Konferans Salonu’nda yapıldı ve ilçede gerçekleştirilen yıllık çalışmalar değerlendirildi.

KONUŞMALAR VE BİLGİ PAYLAŞIMI

Toplantıda bulunan AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, 16 ilçeye hizmet vermek için çaba göstermekte olduklarını anlattı. İnci, “vatandaşa hizmette parti gözetmiyoruz” şeklinde bir ifade kullandı. Ayrıca, şehirde yapılan yatırım ve çalışmalara değinerek, Adapazarı-Karasu tren yolu projesi hakkında katılımcılara detaylı bilgi verdi.

İLERİYE DÖNÜK HEDEFLER

Başka bir konuşmacı olan AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Meclis’te yurt içinde ve yurt dışında gündemde olan konularla ilgili yürütülen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi. AK Parti İl Başkanı Yunus Tever de hizmet amacıyla yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve bu çabaların devam edeceğini vurguladı.

KATILIMCILAR

Toplantıya, Söğütlü Belediye Başkanı Fatih Kurt’un yanı sıra, AK Parti İlçe Başkanı Suat Dirhemci, AK Parti Ferizli İlçe Başkanı Ramazan Serhoş, meclis üyeleri ve partililer de katılım gösterdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Bilecik’te motosiklet ve otomobil kazası

Bilecik'te bir trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı; kazada bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Haberler

Meksika, Hayvan İthalatında Kayıp Yaşıyor

Meksika, ABD'nin büyükbaş hayvan ithalatını durdurmasının günlük 11,4 milyon dolarlık kayba yol açtığını duyurdu. Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, uygulamanın haksız olduğunu ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.