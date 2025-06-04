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Ak Parti Toplantısı MYK’da Başladı

TOPLANTININ BAŞLANGICI

Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Parti Genel Merkezi’nde başladı. Toplantıda gündem, partinin mevcut durumu ve gelecek stratejileri üzerinde yoğunlaşacak.

GÜNDEM VE HEDEFLER

Bu toplantı, yerel seçimler öncesi parti içindeki birliğin sağlanması ve stratejilerin belirlenmesi açısından kritik bir öneme sahip. Katılımcılar, seçim hazırlıkları ve alınacak önlemler hakkında detaylı görüşmeler yapmayı planlıyor.

ÖNEMLİ KARARLAR ALINACAK

Toplantıda alınacak kararlar, partinin ilerleyen süreçteki politikalarını ve seçim stratejilerini şekillendirecek. Böylece, Ak Parti’nin hedeflerine ulaşması için gereken adımlar atılmış olacak.

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