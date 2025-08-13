AK Parti, Türkiye’yi Kurtarmaya Çalışıyor

EFKAN ALA’DAN AÇIKLAMALAR

Ak Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, “Türkiye’yi prangalarından kurtarmak için çalışıyoruz” diye belirtti. Ak Parti’nin kuruluşu, terörsüz bir Türkiye, yeni anayasa ve Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üzerine İhlas Haber Ajansına çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Ala, Ak Parti’nin 24 kuruluş yılı ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “AK Parti’yi millet kurdu. Adını biz koyduk.” sözünü hatırlatarak, “Bu bir paradigma değişimidir. Bu bir bakış açısıdır.” vurgusunu yaptı. Aynı zamanda, “Eğer millet kurdu diyorsanız partiyi öyle davranırsanız o zaman millet arkanızda durur. Nitekim millet de arkamızda durdu.” şeklinde ifade etti.

REFORM VE DEĞİŞİM VURGUSU

Ala, AK Parti’nin sürekli reformcu bir yapıda olduğunu dile getirerek, “Kurulduğu andan itibaren Türkiye’nin siyasal, ekonomik ve uluslararası ilişkilerinde tereddüt göstermeden hep reformdan, değişimden yana adım attı.” dedi. Bu süreçte, daha önce tabu olarak görülen meselelerin ele alındığını ve mesafe kat edildiğini belirtti. Ala, “Kriz dönemlerinde de güçlü bağımızı koruduk.” diyerek, “Hep halk ne diyor diye baktık.” ifadesiyle AK Parti’nin halk odaklı yaklaşımını vurguladı. Kriz durumlarında milletin, liderinin arkasında durduğunu ve bu olayların üstesinden gelindiğini anlattı.

ENFAZLAR VE YAPILAN YENİLİKLER

Ala, AK Parti’nin iktidara gelmesinin ardından çeşitli projelerle Türkiye’nin gelişimine büyük katkı sağlandığını belirtti. “Türkiye’nin her tarafına otoban, bölünmüş yollar yaptı, köprüler yaptı, tüneller açtı.” ifadesinin altını çizen Ala, Marmaray, Avrasya Tüneli gibi büyük projeleri örnek gösterdi. Ayrıca, savunma sanayindeki yerli üretim başarıları da dikkat çekici bir şekilde aktarıldı. “Her alanda büyük başarılar elde ettik.” diyen Ala, Türkiye’nin uluslararası alanda güçlenmesini sağladıklarını kaydetti.

TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU

Ala, Türkiye’nin yüksek gelirli ülkeler arasında yer alması için çabalarını sürdüreceklerini belirtirken, “Türkiye Yüzyılı vizyonunu koyan kim? AK Parti.” ifadelerini kullandı. “Atılması gereken her adımı atacağız.” diyerek, Türkiye’yi daha ileri hedeflere ulaştırma hedeflerinin olduğunu vurguladı. Ala, mevcut darbe anayasasının eski olduğuna ve yeni bir anayasa ihtiyacının olduğuna dikkat çekti. “Yeni bir anayasa her zaman söylüyoruz. Türkiye’nin dinamiklerini hizmete sunmaya çalışıyoruz.” dedi.

ÖNGÖRÜLÜ VE SİVİL BİR ANAYASA GEREKİYOR

Ala, “Türkiye’nin sivil ve demokratik bir anayasaya ihtiyacı olduğunu hep söyledik.” diyerek, geçmişte yapılan anayasa değişikliklerinin yeterli olmadığını belirtti. “Bu anayasa değişsin.” diyerek, yeni bir sivil anayasayı milletin faydasına sunmayı amaçladıklarını ifade etti. “Bu sürecin temel beklentisi, terör örgütünün tasfiyesi ve silahların bırakılması sürecinin ihtiyaç duyacağı temel düzenlemeler olabilir.” diyerek ilerleyen süreçte yapılması gerekenleri aktardı.