Ak Parti Ümraniye’de Program Düzenledi

VATANDAŞLARLA BULUŞMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Ak Parti İl Başkanlığınca başlatılan “Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor” etkinliği, Ümraniye’de gerçekleştirildi. Belediyenin yaptığı bilgilendirmeye göre, İstiklal Mahallesi Hacı Arif Şimşek Parkı’nda düzenlenen bu programda Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da yer aldı.

ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIM VURGUSU

Yıldırım, burada vatandaşların taleplerini dinleyip sorularını yanıtladı. Konuşmasında, çözüm odaklı belediye anlayışıyla her zaman vatandaşların hizmetinde olduklarını belirtti. Yıldırım, sık sık vatandaşlarla bir araya geldiğini ve “Sorunları yerinde tespit ediyor, önerilerini not alıyoruz. Çözüm odaklı belediye anlayışımızla her zaman sizlerin hizmetinizdeyiz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin.” şeklinde ifadeler kullandı. Programa, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya ile belediye başkan yardımcıları ve bazı birim müdürleri de katılım gösterdi.