Ak Parti Üye Çalışması Stantları Açıldı

ÜYE KAYIT VE BİLGİLENDİRME STANTLARI KURULDU

Ak Parti Eskişehir İl Başkanlığı, üye çalışması programı çerçevesinde kentin sekiz farklı noktasında üye kayıt ve bilgilendirme stantları açtı. İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, “Ak Parti Seninle Eskişehir” temalı çadırlar, belirlenen lokasyonlara yerleştirildi.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, üye çadırlarına vatandaşların büyük bir ilgi gösterdiğini belirtti. Teşkilat mensuplarıyla birlikte Eskişehir için sevgiyle çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Albayrak, şöyle konuştu: “Üye çadırlarımızda hem hemşehrilerimizin taleplerini dinliyor, Eskişehir için hayallerimizi anlatıyoruz. Hemşehrilerimize Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Eskişehir’imize kazandırılan 367,1 milyar lira yatırım ve projeleri aktarıyoruz. Üye kayıt çalışmalarımızla birlikte AK Parti ailemiz her geçen gün daha da büyüyor. Sağ olsunlar, vatandaşlarımızdan büyük bir teveccüh var. Teşkilatımızla sahadayız ve hemşehrilerimizle bir aradayız. Üye çadırlarımızda emek gösteren tüm teşkilat mensuplarımıza çabaları için teşekkür ediyorum.”