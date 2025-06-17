Ak Parti Üyelik Standı Yoğun İlgi Gördü

ÜYELİK STANDINA YOĞUN İLGİ

Ak Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından Pelitözü Gölpark’ta kurulan üyelik standı, hafta sonu boyunca vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Çeşitli yaş ve kesimlerden birçok Bilecikli vatandaş, açılan stant sayesinde etkinliğe katıldı. Üyelik işlemlerinin yapıldığı stantta vatandaşlara çeşitli ikramlar sunuldu ve çocuklara hediyeler dağıtıldı.

VATANDAŞLARLA SOHBETLER YAPILDI

Etkinlikte, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım da yer aldı. Yıldırım, “Şehrimizin kalbinin attığı bu güzel etkinlikte, standımızda vatandaşlarımızla bir araya geliyor, sıcak sohbetler eşliğinde gönül bağlarımızı güçlendiriyoruz. Genciyle yaşlısıyla her yaştan hemşehrimizin ilgisi bizleri mutlu ederken, fikir alışverişinde bulunmak ve onların taleplerini dinlemek bizler için kıymetli bir fırsat sunuyor. Bu coşkulu atmosferde bir arada olmak, birlik ve beraberliğimizin en güzel yansımasıdır” dedi.

ETKİNLİK HATIRA FOTOĞRAFLARIYLA SONA ERDİ

Etkinlik, gün boyunca devam eden ziyaretlerin ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla tamamlandı. Bilecik’te gerçekleştirilen bu organizasyon, halkla iç içe doğru iletişimi pekiştiren bir örnek oldu.