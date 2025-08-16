Ak Parti Üyesi Trafik Kazasında Vefat Etti

DENİZLİ’DE TRAFİK KAZASI

Denizli’ye iş ziyareti amacıyla gelen AK Parti Serik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Ak, Acıpayam ilçesinde karşıya geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, Acıpayam’a bağlı Yumrutaş Mahallesi Bangraz mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, iş ziyareti için yola çıkan Abdurrahman Ak, Bangraz mevkiinde bir an durakladı. Araçtan inerek yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada, plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobil ona çarptı.

OLAY YERİNE ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar sonrası jandarma ve sağlık ekipleri hemen bölgeye ulaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Abdurrahman Ak’ın durumunu kontrol etti fakat maalesef Ak, olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazesinin otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldığı bildirildi. Otopsinin ardından cenazenin Antalya’ya sevk edileceği öğrenildi.

Başkan SÖKER’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

AK Parti Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Abdurrahman Ak için başsağlığı diledi. Başkan Söker, “İlçe Yönetim Kurulu Üyemiz, kıymetli abimiz, yol arkadaşımız Abdurrahman Ak’ın elim bir trafik kazası sonucu vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Samimiyeti ve gönül insanlığıyla her zaman hatırlayacağımız Abdurrahman abimizin kaybı bizler için büyük bir acı. Merhuma Allah’tan rahmet ailesine, sevenlerine ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum” şeklinde ifadeler kullandı. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığı belirtildi.