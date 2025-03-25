AK Parti ve CHP Arasında Gerilim Tırmanıyor

ÖMER ÇELİK’TEN SERT YANIT

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in son günlerdeki açıklamalarına sosyal medya üzerinden net bir karşılık verdi. Çelik, Özel’in “saldırgan bir dil” kullandığını ve siyasi kimliğinden uzaklaştığını iddia ederek, CHP yönetimini dikkat saptırmakla itham etti. Çelik’in yaptığı açıklamalar, iki parti arasındaki gerilimin yeniden gündeme gelmesine yol açtı.

POLİTİK ZORBALIK YERİNİ BULACAK

Ömer Çelik, Özel’in her bir konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, AK Parti’yi, Cumhur İttifakı’nı, medya organlarını ve şirketleri hedef aldığını ifade etti. “Bu saldırgan dil sadece kendisine zarar verecek” diyen Çelik, vatandaşların bu “yıkıcı ve zorba zihniyeti” açık bir biçimde fark ettiğini savundu. Özel’in milli şirketleri boykot etme çağrısını da eleştiren Çelik, “Bu, siyasal zorbalıktan başka bir şey değil. Siyasi cümle kurma kabiliyeti olmayanların tehdit diline başvurduğu aşikâr” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

CHP’NİN SOSYAL SORUNLARI GÖLGELENİYOR

Çelik, Özel’in AK Parti ve Cumhur İttifakı’na yönelik saldırılarının, CHP’nin iç meselelerinden dikkati kaçırmak için bir strateji olduğunu ileri sürdü. CHP’li bazı kişilerin belediyelerdeki yolsuzluk iddialarını gündeme getirdiğini ve geçmiş kurultayda hile yapıldığı gerekçesiyle hukuki sürece başvurduklarını hatırlatan Çelik, “CHP yönetimi konuyu saptırmamalı, kendi içindeki iddia sahiplerine yanıt vermeli” dedi. AK Parti Sözcüsü, CHP’nin köklü bir parti olmasına rağmen “saldırgan ve zorba bir zihniyetin merkezi” haline geldiğini belirterek durumu “vahim” olarak tanımladı.

SAHTE SİYASETE CEVAP VERİLECEK

Açıklamasının sonunda rakiplerine sağduyu çağrısında bulunan Çelik, “Gerçek siyasetle karşımıza çıkmalarını isteriz. Ancak zorbalık ve saldırganlıkla dolu sahte siyasetle gelenlere gerekli cevabı layıkıyla veririz” diyerek AK Parti’nin tutumunu açık bir şekilde ortaya koydu.