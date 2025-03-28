Ak Parti Vekili Hatipoğlu İftar Programında

NEBİ HATİPOĞLU İFTAR PROGRAMINA KATILDI

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen bir iftar programına katıldı. Bu organizasyona Vali Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ve birçok davetli ile birlikte Hatipoğlu da iştirak etti.

AHAK GELENEĞİNE VURGU YAPTI

Milletvekili Hatipoğlu, Ahilik geleneğinin mirasını yaşatan tüm esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. “Bu örnek birlikteliği sağlayan başta birlik başkanımız sayın Ekrem Birsen ve yönetim kurulu olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ederim” diyerek, katılımcılara olan minnettarlığını dile getirdi.