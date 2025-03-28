Haberler

Ak Parti Vekili Hatipoğlu İftar Programında

NEBİ HATİPOĞLU İFTAR PROGRAMINA KATILDI

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen bir iftar programına katıldı. Bu organizasyona Vali Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ve birçok davetli ile birlikte Hatipoğlu da iştirak etti.

AHAK GELENEĞİNE VURGU YAPTI

Milletvekili Hatipoğlu, Ahilik geleneğinin mirasını yaşatan tüm esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. “Bu örnek birlikteliği sağlayan başta birlik başkanımız sayın Ekrem Birsen ve yönetim kurulu olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ederim” diyerek, katılımcılara olan minnettarlığını dile getirdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Aleyna Tilki İle İlgili Dava Gelişmeleri

Aleyna Tilki'nin özel bilgilerini izinsiz ele geçirdiği öne sürülen İbrahim Y. hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Mahkeme, kararın haftalar içinde açıklanacağını belirtti.
Haberler

Seyir Halindeki Araçta Yangın Çıktı

Aydın'da bir otomobil yangın çıktı. Sürücü, aracını durdurarak yanındaki yaşlı kadını kurtardı. İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.