Ak Parti Vezirköprü Toplantısı Yapıldı

TOPLANTININ YAPILDIĞI YER VE KATILIMCILAR

Ak Parti Vezirköprü İlçe Başkanlığı’nın 94. İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı. Toplantı, Vezirköprü Belediye Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Ak Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Muzaffer Çil, buradaki konuşmasında teşkilat çalışmaları hakkında bilgi aktardı. Ayrıca toplantıya, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül ve AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse de katılım gösterdi.

İNŞA PROJESİNE DAİR AÇIKLAMALAR

Ak Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Vezirköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasının 2026 yılı sonuna kadar tamamlanacağını vurguladı. Aksu, “Daha önce bütçesi ayrılan ancak yer tahsisi nedeniyle yapımına başlanamayan binanın inşasına kısa süre içinde başlanacak. 2026 yılı bitmeden hizmete açmayı hedefliyoruz. Vezirköprü’nün gelişimi için çalışmayı sürdüreceğiz.” diye belirtti.

TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU

Ak Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonunun kararlılıkla sürdürüldüğünü dile getirdi. Kırcalı, “Bölgemizde ve dünyada güçlü olmak zorundayız. Bu coğrafyada güçlü olmazsak, bize yaşama hakkı tanımazlar. Sahada olacağız, istişare kültürümüzü sürdüreceğiz, birlik ve kardeşlik içerisinde yol yürüyeceğiz.” şeklinde konuştu.

BASINA KAPALI BÖLÜMDE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

Toplantının basına kapalı olan ikinci bölümünde, bir divan heyeti kurularak teşkilat üyelerinden soru, görüş ve öneriler alındı. Bu bölüm, katılımcıların aktif katılımını sağlamak ve sorunlarını dile getirmeleri için önemli bir fırsat sundu.

