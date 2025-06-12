AK Parti, Yaşar Artar’a Plaket Verdi

SAMSAT KAYMAKAMI’NA PLAKET SUNULDU

AK Parti Samsat İlçe Başkanlığı, Samsat Kaymakamı Yaşar Artar’a son bir yılda gösterdiği çalışmalar nedeniyle plaket verdi. 28 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kaymakamlar Kararnamesiyle, Samsat ilçe Kaymakamı olarak görev yaparken Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit Kaymakamı olarak atanan Yaşar Artar’a plaketi takdim etti.

BAŞKAN İDACI’DAN TEŞEKKÜR

AK Parti Samsat İlçe Başkanı Osman İdacı, ilçe teşkilatı olarak alınan karar doğrultusunda, yaklaşık bir yıl boyunca Kaymakamlık görevinde bulunan Yaşar Artar’a teşekkür edip plaket takdim ettiklerini dile getirdi. Başkan İdacı, “Henüz bir yıl bile dolmadan Samsat ilçemizden ayrılacak olan Kaymakamımız gerçekten başarılı çalışmalara hizmet etti. İlçenin bütün yönetim kademeleri ile uyumlu bir yol izledi. Bundan sonraki görev yerlerinde de başarılı çalışmalar yapacağına inancımız tamdır. Kendisine Samsat ilçemizde yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, yeni görev yerinde başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.