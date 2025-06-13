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Ak Parti Yaz Dönemini Geçirecek

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AK PARTİ YAZ DÖNEMİNİ YOĞUN GEÇİRECEK

AK Parti, yaz döneminde yoğun bir program yürütecek. Öncelikle, 22-24 Haziran tarihleri arasında il başkanları kampa girecek. Ardından 11-13 Temmuz tarihlerinde milletvekilleri ve genel merkez yöneticileri bir araya gelecek. Tüm bu etkinlikler, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilecek.

İÇ VE DIŞ GÜNDEM KONULARI GÖRÜŞÜLECEK

Kamp süresince, iç ve dış gelişmeler ile siyasetteki güncel konular ele alınacak. Özellikle, “terörsüz Türkiye süreci”, yeni anayasa çalışmaları, ekonomik programların işleyişi, Gazze’deki son durum ve Ukrayna-Rusya arasındaki ara buluculuk çabaları gündemde yer alacak.

SAHA RAPORLARI VE SUNUMLAR ÜZERİNDE DURULACAK

AK Parti teşkilatlarının saha izlenimleri ve raporları değerlendirilecek. Dönem boyunca bazı bakan ve AK Partili yöneticilerin sunumlar yapması da bekleniyor.

TALEPLER DOĞRULTUSUNDA ADIMLAR PLANLANACAK

11-13 Temmuz tarihindeki kamp, parti kurullarının geniş katılımıyla yapılacak. Milletvekillerinin yanı sıra Merkez Yürütme Kurulu ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri de toplantılara katılacak. Ayrıca, 22-24 Haziran’daki kampta il başkanları ve bölge koordinatörlerinin bir araya gelmesiyle sahadan gelen talepler üzerine atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

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