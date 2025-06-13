Ak Parti, Yaz Dönemini Yoğun Geçirecek

AK PARTİ YAZ DÖNEMİNİ YOĞUN GEÇİRECEK

AK Parti, yaz dönemini oldukça hareketli bir şekilde geçirmeyi planlıyor. Öncelikle 22-24 Haziran tarihleri arasında il başkanları, ardından 11-13 Temmuz tarihlerinde milletvekilleri ve genel merkez yöneticileri için kamplar düzenlenecek. Bu kamplar Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilecek.

İÇ VE DIŞ GÜNDEM ÜZERİNE GÖRÜŞÜLECEK

Bu kamplarda, iç ve dış konular ile siyasetteki güncel meseleler masaya yatırılacak. Gündemde bulunan başlıca konular arasında terörsüz Türkiye süreci, yeni anayasa çalışmaları, ekonomik programın işleyişi, Gazze’deki mevcut durum ile Ukrayna-Rusya arasında yürütülen ara buluculuk çabaları yer alıyor.

SAHA RAPORLARI VE SUNUMLAR DEĞERLENDİRİLECEK

AK Parti teşkilatlarının yerel izlenimleri ve saha raporları da bu süreçte ön planda olacak. Ayrıca, bazı bakanlar ve AK Partili yöneticilerin bu toplantılarda sunum yapması bekleniyor.

TALEPLERE YANIT OLARAK ATILACAK ADIMLAR GÖRÜŞÜLECEK

AK Parti’nin 11-13 Temmuz tarihindeki kampı, parti kurullarının katılımıyla gerçekleştirilecek. Bu toplantılara milletvekillerinin yanı sıra Merkez Yürütme Kurulu ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri de katılacak. 22-24 Haziran tarihlerindeki kamp ise, Teşkilat Başkanlığı’nın koordinasyonuyla il başkanları ve bölge koordinatörlerinin bir araya geleceği bir platform olacak. Sahadan gelen talepler doğrultusunda atılacak adımlar da bu toplantılarda ele alınacak.