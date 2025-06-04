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Ak Parti’ye Göre CHP Bayramlaşmayacak

AK PARTİ SÖZCÜSÜ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basının karşısına geçerek gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çelik, basın mensuplarının yönelttiği sorulara yanıt verdi.

CHP’NİN BAYRAMLAŞMA PROGRAMINA YER ALMAMASI

Çelik, partisinin Kurban Bayramı’ndaki bayramlaşma programında Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) yer almamasıyla ilgili gelen bir soruya şu şekilde yanıt verdi: “Bizim bayramlaşma listemizde CHP vardı. Ancak kendileri bir açıklama yapmışlar ‘Hiçbir parti ile bayramlaşmayacağız’ diye. Dolayısıyla bizim de bayramlaşmamız olmayacak.”

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