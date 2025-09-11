Ak Parti’ye Katılan Başkanlara Rozet

ROZETLERİN TAKILDIĞI AN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen MKYK toplantısında önemli bir etkinliğe imza attı. Toplantı kapsamında, AK Parti’ye katılan Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan’a partinin simgesi olan rozetleri taktı.

PARTİYE KATILIM HEYECANI

Bu rozet takma töreni, AK Parti’ye yeni katılımlar açısından önemli bir olay olarak dikkat çekiyor. Belediye başkanlarının partiye katılması, teşkilatın güçlenmesi ve birlikteliğin sağlanması açısından da büyük bir anlam taşıyor.