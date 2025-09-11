Ak Parti’ye Katılan Başkanlara Rozet

Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen MKYK toplantısında önemli bir etkinliğe imza attı. Toplantı kapsamında, AK Parti’ye katılan Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan’a partinin simgesi olan rozetleri taktı.

Bu rozet takma töreni, AK Parti’ye yeni katılımlar açısından önemli bir olay olarak dikkat çekiyor. Belediye başkanlarının partiye katılması, teşkilatın güçlenmesi ve birlikteliğin sağlanması açısından da büyük bir anlam taşıyor.

Hasan Ustaoğlu, uzun süre Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yaptıktan sonra AK Parti'ye katıldı. Bu durum, siyasi arenada çeşitli tartışmalara yol açtı. Ustaoğlu'nun kimliği merak ediliyor.

