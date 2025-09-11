Ak Parti’ye Yeni Üyeler Katıldı

BELEDİYE BAŞKANLARINDAN AK PARTİ’YE KATILIM

Ak Parti’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda, Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ile Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan’ın Ak Parti’ye katıldığı bilgisi verildi. Açıklamada, “Güçlü Türkiye yolunda birlik büyüyor, gönül belediyeciliği yayılıyor. Başkanlarımıza hoş geldiniz diyor, Konyamız için birlikte daha büyük hizmetlere imza atacağımıza inanıyoruz.” ifadeleri yer aldı.

ROZETLERİ CUMHURBAŞKANI TAKTI

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKYK toplantısı öncesinde Seydişehir ve Emirgazi Belediye Başkanları Hasan Ustaoğlu ve Mesut Mertcan’a rozetlerini taktı. Bu katılım, partinin yerel düzeydeki etkisini güçlendirmek amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.