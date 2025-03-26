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Ak Parti Yetkilileri Gençlerle Ankara’da Buluştu

GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİLER

Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Ankara’da gençlerle birlikte Espressolab’da buluştu. Bu buluşma, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in Espressolab’a yönelik yaptığı boykot açıklamalarının ardından gerçekleşti.

ANLIK PAYLAŞIMLAR

Varank ve Gül, gençlerle yapılan bu toplantıdan anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Bu etkileşim, gençlerin fikirlerini dinlemek ve onların taleplerine yanıt vermek amacı taşıyor.

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