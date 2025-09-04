Ak Parti Yetkilileri İle Görüşmeler Yaptı

GENÇLERLE BİR ARAYA GELİYOR

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Şanlıurfa’da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gençlerle buluştu. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları çerçevesinde gerçekleşen etkinlikte, Acar AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleriyle Eyyübiye Millet Bahçesi’nde bir araya geldi. “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere büyük önem verdiğini” vurgulayan Acar, gençlere sosyal medyayı daha etkin kullanma çağrısı yaptı. Ayrıca, partiye en fazla üye kazandıran teşkilat üyelerine teşekkür plaketleri takdim etti.

TARİHİ YERLERİ GEZİYOR

Etkinliklerinin ardından, Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi’ni ziyaret eden Acar, burada balıklara yem vererek vatandaşlarla sohbet etti. Ayrıca, kent esnafını da ziyaret eden Acar, esnafın talep ve önerilerini dinleme fırsatı buldu. Bu süreçte, yerel halkla etkileşimde bulunması dikkat çekti.

KADIN TEMSİLCİLERLE BİR ARAYA GELİYOR

Faruk Acar, bir otelde kadın sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelerek partisinin politikaları hakkında detaylı bilgiler sundu. Bu görüşmelerde, Acar’a AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Asuman Cevahir Yazmacı ve AK Parti İl Başkanı İlhami Günbegi de eşlik etti. Acar’ın gezileri ve etkinlikleri, partinin kadın ve gençlere olan yaklaşımını pekiştiriyor.