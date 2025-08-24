Haberler

AK Parti Yetkilisi Sırakaya, Erbil’de Görüştü

ERBİL’DE GÖRÜŞME

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Sırakaya, bu görüşmeyi sosyal medya hesabından duyururken, Erbil’deki temaslarının detaylarına da yer verdi.

BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ VURGULANDI

Sırakaya, “Görüşmemizde bölgesel barış, istikrar ve terörle ortak mücadele konularında güçlü işbirliğimizi sürdürme kararlılığımızı bir kez daha vurguladık.” şeklindeki açıklamasıyla, iki taraf arasındaki ilişkilerin önemini dile getirdi. Ayrıca, Sırakaya, Kürdistan Yurtseverler Birliği İlişkiler Sorumlusu ve Siyasi Büro Üyesi Derbaz Kosret Resul ile de bir araya geldi.

ÖNEMLİ

Haberler

Pamukkale’de Yangın Kontrol Altına Alındı

Pamukkale'deki Honaz Dağı eteklerinde çıkan orman yangını, gece boyunca süren müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmaları için 380 personel ve 9 helikopter görevde.
Haberler

Arhavi Off-Road Yarışları Heyecan Dolu

51. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'nde yapılan off-road yarışlarında iki aracın devrilmesiyle yaralanma olmadan olay atlatıldı; pilotların soğukkanlılığı takdir topladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.