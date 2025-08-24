AK Parti Yetkilisi Sırakaya, Erbil’de Görüştü

ERBİL’DE GÖRÜŞME

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Sırakaya, bu görüşmeyi sosyal medya hesabından duyururken, Erbil’deki temaslarının detaylarına da yer verdi.

BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ VURGULANDI

Sırakaya, “Görüşmemizde bölgesel barış, istikrar ve terörle ortak mücadele konularında güçlü işbirliğimizi sürdürme kararlılığımızı bir kez daha vurguladık.” şeklindeki açıklamasıyla, iki taraf arasındaki ilişkilerin önemini dile getirdi. Ayrıca, Sırakaya, Kürdistan Yurtseverler Birliği İlişkiler Sorumlusu ve Siyasi Büro Üyesi Derbaz Kosret Resul ile de bir araya geldi.