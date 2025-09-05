Ak Parti’yi Temsil Eden Sırakaya, Midyat’ta Ziyaretler Gerçekleştirdi

ZAFER SIRAKAYA MIDYAT’TA TEMASLARDA BULUNDU

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Mardin’in Midyat ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Mardin’deki temaslarını sürdüren Sırakaya, beraberinde AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcıları Ercan Özboyacı ve İbrahim Halil Korkmaz, İsveç Süryani Cemaati Heyeti Komite Başkanı ve İsveç Milletvekili Yusuf Aydın ile birlikte Midyat Belediyesini ziyaret etti. Burada Belediye Başkanı Veysi Şahin ve yurtdışında yaşayan Süryani vatandaşlarla bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN TALİMATLARINA VURGU YAPTI

Sırakaya, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ve verdikleri görevle milletten hizmet etme gayretinde olduklarını ifade etti. Midyat Belediye Başkanı Şahin’in azimli ve samimi çalışmalarına tanıklık ettiklerini belirten Sırakaya, “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın verdiği direktifler doğrultusunda Midyat’ımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Çünkü Midyat’a, Mardin’e hizmet Türkiye’ye hizmettir, Türkiye’ye hizmet de insanlığa hizmettir.” dedi.

SÜRYANİ CEMAATİNE DESTEK SÖZLERİ

Sırakaya, burada bulunan Süryani kardeşlerinin çocuklarının İspanya yerine Mardin’e gelebilmesi ve kökleriyle olan bağlarını sürdürebilmesi konusundaki taleplerini takip ettiklerini de aktardı. Belediye Başkanı Şahin’in bu konuda derhal harekete geçtiğini anlatan Sırakaya, “İnşallah bu konuyla ilgili çalışmaları hakkında bilgilendirme yapacak. Yavrularımızın, gelecek nesillerimizin bu topraklarla olan bağlarını sürdürmesi önemlidir. Hizmet insan içindir.” diye konuştu.

YENİ MIDYAT PROJESİ TANITILDI

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin de, Midyat’ta yaşayan halklar adına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırakaya’ya destekleri için teşekkür etti. Daha sonra Sırakaya ve Şahin, Midyat Belediyesi Meclis salonunda düzenlenen “Yeni Midyat Projesi”nin tanıtım toplantısına katıldı. Bu toplantıda, yurtdışında yaşayan Süryaniler için belediye öncülüğünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ Başkanlığı iş birliğiyle geleneksel mimariye uygun konut ve ticari yapılar yapma planları hakkında bilgi verildi. Sırakaya, ziyaretinin sonunda beraberindekilerle Midyat Kaymakamlığına geçerek, Kaymakam Mehmet Kaya ile görüştü.