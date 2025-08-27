Haberler

AK Parti Yıldırım, Vatandaşlarla Buluştu

VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELİNDİ

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, kapalı pazar yerinde kurulan stantta vatandaşlarla bir araya geldi ve taleplerini dinledi. Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi’nde bulunan kapalı pazar alanında AK Parti Bilecik İl Teşkilatı, ziyarete gelenlere çeşitli ikramlar sundu.

SAMİMİ SOHBETLER YAPILDI

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, stantta vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirdi. Yıldırım, “Kapalı pazar yerinde kurduğumuz stantta hemşerilerimizle bir araya geldik. Vatandaşlarımızın görüşlerini dinledik, samimi sohbetler gerçekleştirdik. Gösterdikleri ilgi ve teveccüh için tüm hemşerilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi bugün de milletimizin yanındayız” şeklinde ifadeler kullandı.

Starship Roketinin Uçuşu Tamamlandı

SpaceX, Starship roketinin onuncu test uçuşunu başarıyla tamamladı. Roket, sahte Starlink uydularını yörüngeye yerleştirirken yeni ısı kalkanı karolarını da test etti.
Nazalin Selvi, YKS’yi Kazandı

Mersin'in Silifke ilçesinden görme engelli 17 yaşındaki Nazalin Selvi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı başarıyla geçerek Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazandı. Hayallerinin peşinden koşacağını ifade etti.

