Ak Parti Yoğun Yaz Dönemi Geçirecek

AK PARTİ YAZ DÖNEMİNİ YOĞUN GEÇİRECEK

AK Parti, yaz dönemini oldukça yoğun bir şekilde sürdürecek. İlk olarak 22-24 Haziran tarihlerinde il başkanları, ardından 11-13 Temmuz tarihlerinde ise milletvekilleri ve genel merkez yöneticileri kampa girecek. Bu etkinlikler, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilecek.

İÇ VE DIŞ GÜNDEM ELE ALINACAK

Kamp süresince, iç ve dış gelişmeler ile siyasetin güncel konuları masaya yatırılacak. Öne çıkan başlıklar arasında “terörsüz Türkiye süreci”, “yeni anayasa çalışmaları”, “ekonomik programın işleyişi”, “Gazze’deki son durum” ve “Ukrayna-Rusya arasında ara buluculuk çabaları” yer alacak.

SAHA RAPORLARI MASADA OLACAK

AK Parti teşkilatlarının sahadaki izlenimleri ve hazırlanan saha raporları detaylı bir şekilde değerlendirilecek. Ayrıca bazı bakanların ve AK Partili yöneticilerin sunumlar yapması bekleniyor.

TALEPLER DOĞRULTUSUNDA ATILACAK ADIMLAR DEĞERLENDİRİLECEK

11-13 Temmuz tarihindeki kamp, parti kurullarının geniş katılımıyla düzenlenecek. Bu toplantılara milletvekilleri ile Merkez Yürütme Kurulu ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri de katılacak. 22-24 Haziran tarihindeki ilk kampta ise il başkanları ile bölge koordinatörleri bir araya gelecek. Sahadan gelen talepler doğrultusunda yapılacak adımlar da önemle konuşulacak.