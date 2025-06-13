AK Parti, Yoğun Yaz Kampı Yapacak

AK PARTİ YAZ DÖNEMİNİ YOĞUN GEÇİRECEK

AK Parti, bu yaz dönemini oldukça hareketli geçirecek. İlk olarak 22-24 Haziran tarihlerinde il başkanları, ardından 11-13 Temmuz tarihlerinde milletvekilleri ve genel merkez yöneticileri kampa katılacak. Tüm bu organizasyonlar, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilecek.

İÇ VE DIŞ GÜNDEM ÜZERİNDE DURULACAK

Kamp süresince iç ve dış gelişmeler yanı sıra siyasetteki güncel konular masaya yatırılacak. Öne çıkan konular arasında terörsüz Türkiye süreci, yeni anayasa çalışmaları, ekonomik programın işleyişi, Gazze’deki mevcut durum ve Ukrayna-Rusya arasındaki ara buluculuk çabaları yer alacak.

SAHA RAPORLARI GÜNDEME GELECEK

AK Parti teşkilatlarının elde ettiği izlenimler ve saha raporları da değerlendirilmesi planlanıyor. Bazı bakanlar ile AK Partili yöneticilerin sunumlar yapması bekleniyor.

TALEPLER ÜZERİNE STRATEJİLER BELİRLENECEK

AK Parti’nin 11-13 Temmuz tarihlerinde düzenleyeceği kamp, partinin kurullarının geniş katılımıyla gerçekleşecek. Bu toplantılara milletvekillerinin yanı sıra Merkez Yürütme Kurulu ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri de katılacak. Ayrıca, 22-24 Haziran’da il başkanları ve bölge koordinatörleri sahadan gelen talepler doğrultusunda atılacak adımları tartışacak.