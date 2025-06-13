Ak Parti, Yoğun Yaz Programı Uygulayacak

AK PARTİ YAZ DÖNEMİNİ YOĞUN GEÇİRECEK

AK Parti, yaz döneminde yoğun bir takvimle çalışmalarını sürdürecek. Öncelikle 22-24 Haziran tarihleri arasında il başkanları, ardından 11-13 Temmuz’da milletvekilleri ve genel merkez yöneticileri kampa girecek. Bu kamplar, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilecek.

İÇ VE DIŞ GÜNDEM ELE ALINACAK

Kamp süresince, iç ve dış gündemdeki önemli gelişmelerle birlikte siyasetteki güncel konular ele alınacak. Özellikle terörsüz Türkiye süreci, yeni anayasa çalışmaları, ekonomik programın işleyişi, Gazze’deki son durum ve Ukrayna-Rusya arasındaki ara buluculuk çabaları gündeme gelecek.

SAHA RAPORLARI MASADA OLACAK

AK Parti teşkilatlarının saha izlenimleri ve raporları, kamp sırasında değerlendirilecek. Ayrıca, bazı bakanlar ve AK Partili yöneticilerin de sunum yapması planlanıyor.

TALEPLER DOĞRULTUSUNDA ATILACAK ADIMLAR DEĞERLENDİRİLECEK

11-13 Temmuz tarihlerindeki kamp, parti kurullarının geniş katılımıyla düzenlenecek. Toplantılara milletvekilleri ile Merkez Yürütme Kurulu ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri de katılacak. Ayrıca, il başkanları ve bölge koordinatörleri de 22-24 Haziran’daki kampta yer alacak. Sahadan gelen talepler doğrultusunda atılacak adımlar detaylı olarak tartışılacak.