AK Parti’de başvurular 1 Kasım’da

24 Haziran cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerini başarı ile atlayan AK Parti’de yerel seçim hazırlıkları başladı.

Kızılcahamam kampında, yerel seçimde aday belirleme süreci ve izlenecek strateji ayrıntılı bir şekide ele alındı. Edinilen bilgilere göre, iktidar partisi adaylık başvurularını 1 Kasım’dan itibaren almaya başlayacak.

AK Parti’de yerel seçim adaylık sürecinde takvim belirlendi.

Adaylık başvurularının 1 Kasım’da başlaması, Aralık ayının ilk haftasında da adayların açıklanması bekleniyor.

AK Parti Kızılcahamam kampında yerel seçimde aday belirleme süreci ve izlenecek strateji ayrıntılı bir şekide ele alındı. Geçmiş seçimlerden örneklerle 31 Mart 2019 seçimleri masaya yatırıldı.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Aday adaylarının birbirlerine karşı davranışları konusundaki bir takım kurallar konusunda hatırlatmalar yapılmıştır. Birbirlerine yıpratacak bir yola gitmelerini istemiyoruz. Bugünü kadar hangi temalarla geldik hangi kampanyada neleri öne çıkardık bir kere daha yerel ve genel seçimlerde kullandığımız durumlar değerlendirildi.” dedi.

MHP ile yerel seçimde ittifak konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşmenin yeni haftada gerçekleşebileceğini de söyleyen Çelik, “Macaristan seyahati olacak o sırada heyetlerin görüşmesi gerçekleşecek sonra bir araya geleceklerdir” dedi.

NTV