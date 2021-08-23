AK Parti’de kritik toplantı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanacak.

AK Parti Genel Merkezi’ndeki toplantı saat 14.00’te başlayacak. Toplantıda Ege ve Akdeniz’deki orman yangınları ile Batı Karadeniz’deki sel felaketi sonrasında bu bölgelerde yapılan çalışmalar ele alınacak.

Yaraların bir an önce sarılması için AK Parti teşkilatları tarafından atılan ve atılması planlanan adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

TOPLANTININ GÜNDEMİ YOĞUN

Koronavirüsle mücadele ve aşılama süreci de toplantının gündeminde öne çıkan başlıklar. Ayrıca yaklaşan yeni yasama yılında Meclis’in çalışma takvimi de görüşülecek.

Afganistan’daki son durum ve olası göç hareketine karşı İran sınırında alınan önlemler de değerlendirilecek. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapacak.