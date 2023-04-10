AK Parti’de liste açıklandı

AK Parti’de seçim hareketliliği başladı. 14 Mayıs’ya yapılacak seçimler için milletvekili aday listesi YSK’ya teslim edildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 14 Mayıs’ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne katılacak milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. 3 dönem kuralı uygulanan AK Parti’de 27. Dönem’de görev alan milletvekillerinin yüzde 65’i değişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve kabinedeki bakanlar listede üst sıralarda yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kendi istekleri doğrultusunda aday olmadı. En genç aday 18 yaşındaki Nisa Alptekin, en yaşlı aday ise 73 yaşındaki Şamil Ayrım oldu. Hür Dava Partisi’nden (HÜDA PAR) 4 ve Demokratik Sol Parti’den de (DSP) 3 kişi AK Parti listesinde yer aldı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 14 Mayıs’ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne katılacak milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. 3 dönem kuralı uygulanan AK Parti’de 27. Dönem’de görev alan milletvekillerinin yüzde 65’i değişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve kabinedeki bakanlar listede üst sıralarda yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kendi istekleri doğrultusunda aday olmadı. En genç aday 18 yaşındaki Nisa Alptekin, en yaşlı aday ise 73 yaşındaki Şamil Ayrım oldu. Hür Dava Partisi’nden (HÜDA PAR) 4 ve Demokratik Sol Parti’den de (DSP) 3 kişi AK Parti listesinde yer aldı.

ÜÇ DÖNEM KURALI UYGULANDI

AK Parti’de 27. Dönem’de görev alan milletvekillerinin yüzde 65’i değişti. Milletvekili adaylarının listesini YSK’ya sunan AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 3 dönemden fazla milletvekili olunamayacağı prensibini bu sefer daha da genişleterek uyguladıklarını söyledi.

Yavuz şöyle devam etti:

“Bu anlamda mevcut milletvekillerimizden 42’si 3 döneme takıldığı için yani aralıksız şekilde 3 dönem vekillik yaptığı için, 9 arkadaşımız aralıklı da olsa 3 dönem yaptığı için, 4 arkadaşımız 4 dönem aralıklı da olsa yani araya başka yapmadığı dönemler girmiş olsa da 4 dönem yaptığı için, 10 arkadaşımız da yine aralıklı da olsa 5 dönem yaptığı için listelerde yer almadı. Yani 65 milletvekili arkadaşımız için 3 dönem kuralını tüzüğümüzdeki kuralı da genişleterek bu sefer uygulamış olduk. Mevcut milletvekillerimizden 104 arkadaşımız listelerimizde yer aldı. Dolayısıyla milletimizin beklediği değişim beklentisi karşılık buldu ve listelerde yüzde 65 oranında bir değişikliğe gitmiş olduk. En genç adayımız 18 yaşındaki Nisa Alptekin İzmir’den, en yaşlı adayımız Şamil Ayrım 73 yaşında İstanbul 3. bölgeden adayımız oldu. Ayrıca genç, kadın, engelli ve diğer her kesimden adaylarımız var.”

HÜDA PAR’DAN 4, DSP’DEN 3 ADAY LİSTEDE

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) ve Demokratik Sol Parti’nin (DSP) ayrıca bir liste vermeyeceğini dile getiren Yavuz, “HÜDA PAR’dan genel başkan dahil 4 arkadaşımız listelerimizde yer almıştır. Demokratik Sol Parti’den de genel başkan dahil 3 arkadaşımız listelerimizde yer almıştır.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin 16 üyesi, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde, AK Parti’den milletvekili adayı oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy milletvekili adayı listesinde yer almadı.

BAKANLAR ÜST SIRALARDAN ADAY

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra

Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. bölge 1. sıra

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıra

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. bölge 1. sıra

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş 1. sıra

Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun 1. sıra

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon 1. sıra

AK Parti milletvekili aday listesi açıklandı (Bakanlar hangi illerden aday gösterildi?) – 4

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI

Leyla Şahin Usta- Ankara 3. bölge 2. sıra

Ömer İleri- Ankara 3. bölge 3. sıra

Efkan Ala- Bursa 1. bölge 1. sıra

Jülide Sarıeroğlu– Ankara 1. bölge 2. sıra

Çiğdem Karaaaslan– Samsun 2. sıra

Mustafa Şen-Trabzon 2. sıra

Belgin Uygur– Balıkesir 2. sıra

Ömer Çelik– Adana 1. sıra

Erkan Kandemir– İstanbul 1. bölge 2. sıra

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Osman Gökçek-Ankara 2. bölge 5. sıra (Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu)

Tuğrul Türkeş-Ankara 1. bölge 1. sıra

Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Hizmetler uzmanı) Adıyaman 1. sıra

Eski bakanlardan Faruk Çelik- Artvin 1. sıra

İsmail Ok-Balıkesir 1. sıra (İYİ Parti’den AK Parti’ye geçmişti)

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül-Gaziantep 1. sıra

Hulki Cevizoğlu (Gazeteci-yazar-Akademisyen) – İstanbul 1. bölge 6. sıra

Umut Arman Sonay (Milli yüzücü) İstanbul 1. bölge

Cerrah Halit Yerebakan-İstanbul 2. bölge

Sevan Sıvacıoğlu-İstanbul 2. bölge

Yücel Arzen (Sanatçı-Müzisyen) – İstanbul 3. bölge

Şebnem Bursalı (Gazeteci)-İzmir 1. bölge 3. sıra

Mehmet Ali Çelebi-İzmir 1. bölge 4. sıra

Prof. Dr. Mehmet Şahin (Siyaset bilimcisi-TV yorumcusu)- Kahramanmaraş 5. sıra

Sadettin Hülagü (Rektör) – Kocaeli 1. sıra

Bahadır Yenişehirlioğlu (Oyuncu) – Manisa 1. sıra

Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer-Aydın 5. sıra (Türkücü Mahmut Tuncer’in oğlu)

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul 3. bölge 4. sıradan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da 2. bölge 4. sıradan aday gösterildi.

EN GENÇ ADAY 18 YAŞINDA

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan İzmir’de 2. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı olarak gösterildi.

En genç aday 18 yaşındaki Nisa Alptekin, en yaşlı aday ise 73 yaşındaki Şamil Ayrım oldu.

3 DÖNEMDEN LİSTE DIŞI KALANLAR

Aday listesi hazırlanırken, 3 dönem kuralı istisnasız uygulandı. 65 milletvekili, liste dışında kaldı.

Bu isimlerden bazıları; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan, Mustafa Elitaş ile Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Nurettin Canikli, Vedat Demiröz ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin.