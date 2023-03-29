AK Parti’de mülakatlar sürüyor

AK Parti'de mülakat komisyonları, milletvekili adaylarının belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti’de seçim hazırlıkları devam ediyor. Partide kurulan mülakat komisyonları, milletvekili adaylarının belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti’de 81 ilde, 6 bin 25 aday için yapılan temayül yoklaması sonrası komisyon görüşmelerine geçildi.

Merkez Yürütme Kurulu ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulan 14 komisyon, temayül yoklamaları doğrultusunda adayları değerlendirmeye tabi tutuyor.

Milletvekili aday listesinin belirlenmesi için alt komisyonların yapacağı değerlendirmelerin ardından nihai karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığındaki üst komisyonca verilecek.

Üst komisyon çalışmalarına 2 Nisan’da başlayacak. Listeler, 9 Nisan’da Yüksek Seçim Kurulu’na sunulacak.

11 Nisan’da da milletvekili aday tanıtım toplantısı yapılacak.