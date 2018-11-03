AK Parti’de ücretler belli oldu

Belediye başkanlığı için aday olmak isteyenler 3 ila 10 bin Türk Lirası arasında ödeme yapacak.

AK Parti’de yerel seçim heyecanı başladı. Belediye başkanlığı için aday olmak isteyenler 3 ila 10 bin Türk Lirası arasında ödeme yapılacağı öğrenildi.

Nüfusu yüz bin üzerinde olan il belediye başkan aday adayları 5 bin, az olan illerden aday olmak isteyenler 3 bin lira ödeyecek.

İlçe adaylıkları için ücret de nüfusa göre; 3 bin, 2 bin 500 ve bin 500 lira olarak belirlendi.

İl genel meclisine seçilmek isteyenler ise 500 lira ödeyecekler. AK Parti’de adaylık süreci 5 Kasım’da başlıyor, 3 Aralık’ta sona eriyor.

NTV