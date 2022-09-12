AK Parti’den 15 Temmuz açıklaması: Tüm darbelere cevap verildi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 15 Temmuz’a dair açıklama yaptı ve bu direnişin tüm darbelere yanıt niteliği taşıdığını belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “12 Eylül’den 15 Temmuz’a tüm ihanet şebekeleri, millet iradesi karşısında yenildi. 15 Temmuz direnişi, tüm darbelere verilen cevap oldu” dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıl dönümünü hatırlatarak Türk milletinin, darbe ve anti demokratik müdahalelere gereken cevabı 15 Temmuz’da verdiğini kaydetti.

AK Parti Sözcüsü Çelik, “Milletimiz egemenliğini hedef alan tüm darbe ve anti demokratik müdahalelere gereken cevabı demokrasiye sahip çıkarak verdi. 12 Eylül’den 15 Temmuz’a tüm ihanet şebekeleri, millet iradesi karşısında yenildi. 15 Temmuz direnişi tüm darbelere verilen cevap oldu” dedi.