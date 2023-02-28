AK Parti’den 28 Şubat mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 28 Şubat ile ilgili açıklama yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 28 Şubat darbesinin yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “28 Şubat’ta millet iradesine karşı “topyekûn savaş” ilan eden bir takım “seçkinler zümresi” hukuku ve insanlığı ayaklar altına almış, bu zulmü bin yıl sürdürmek istemişlerdi” ifadelerine yer verdi.

Kurtulmuş, “28 Şubat’ta millet iradesine karşı “topyekûn savaş” ilan eden bir takım “seçkinler zümresi” hukuku ve insanlığı ayaklar altına almış, bu zulmü bin yıl sürdürmek istemişlerdi.

28 Şubat darbesinin karşısında kararlı ve dik duruşuyla direnen milletimiz her zaman kendi istikametini kendisi belirlemiştir.

28 Şubat’ı tarihin çöplüğüne atan aziz milletimiz bir daha böyle müdahalelere asla izin vermeyecektir”