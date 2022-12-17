AK Parti’den 6’lı masa açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçimlere değindi ve 6’lı masanın toplantılarından aday ile ilgili sonuç çıkmamasını eleştirdi.

Çelik’in açıklamalarından satır başları şöyle; Eski vesayet artığı bir yaklaşımın neticesidir. Hiç kimse Cumhurbaşkanımız ve partimizin adını yasakçı olarak yazamaz. Cumhurbaşkanmız ve partimiz ve siyasi kumpasla yan yana getirilemez.

Diyorlar ki; AK Parti kendisini mağdur gibi gösteriliyor. Sizin bizi mağdur edecek bir siyasi kapasiteniz yok. Adı geçen adayları ister üst üste yazsınlar ister sağdan sola, ister toplasınlar, çarpsınlar bizim için fark etmez. Biz yolumuza devam ediyoruz. Son tahlilde millet kararını verecek. Sandık ne derse millet ne derse o olacak.

Bizim adımızı bunların bahsettiği komplolarla anılması söz konusu değildir. Bundan sonrasında da adaylarını belirleyeceklerse belirlesinler. Bunların aday belirlemeleri 2023 seçimlerinin sonlarında olabilir. Kendi kararlarını kendileri versinler. Bizim için hiç fark etmez. Biz demokratik yarışı sürdüreceğiz.