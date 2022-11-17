AK Parti’den 6’lı masa açıklaması

Eskişehir’de bir araya geldiği basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısıyla ilgili, “Bu terör örgütlerine destek verenler, silah verenler, siyasi ve lojistik destek sağlayanlar samimiyetle bu desteklerini kessinler, bir hafta 10 günde dünyanın hiçbir yerinde terör örgütü kalmaz” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir’e geldi. Organize Sanayi Bölgesi’nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Kurtulmuş, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda yaptı. Kurtulmuş, toplantıda İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı, başörtü ve 6’lı masaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay ve Harun Karacan da katıldı.

İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısıyla ilgili konuşan Kurtulmuş, “Terör saldırısının hemen ardından başlayan ve dalga dalga büyüyerek devam eden, milletimizin top yekûn ortaya koymuş olduğu örnek bir dayanışma ruhunu ben de bizzat görmekten dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Gerçekten milletimize müteşekkiriz. Fikirleri ne olursa olsun teröre karşı ortak bir insanlık cephesinde buluşabilmeyi, teröre karşı yekvücut olabilmeyi, terör örgütlerini ve onların arkasındaki güçleri sevindirmeyeceğimizi bu örnek dayanışma ruhu ile milletimiz ortaya koymuştur.

Bu saldırı ile birlikte şu konuyu gündeme getirmek herhalde doğrudur. Mesele sadece orada bombayı patlatan, bombayı patlatana emir veren ya da onları bir şekilde buraya getiren, yönlendiren ya da arkalarında bunları planlayan terör örgütünden ibaret bir saldırı değildir. Yıllardır söylediğimiz şey terörün arkasındaki esas güçleri deşifre edip onların teröre destek vermesini bütünüyle engelleyene kadar bu mücadelemiz devam edecektir. Daha açık sorayım, bu terör örgütlerine lojistik destekleri kimler veriyor? İstihbarat desteklerini kimler veriyor? Bunlara silahları, bombaları kimler temin ediyor? Bunlara kendi ülkelerinin başkentlerinde siyasi çalışma adı altında ofisleri kimler tahsis ediyor? Bunlara tırlarla mühimmatı, silahı kimler veriyor? Yıllardır söylediğimiz budur. Sadece terör değil.

Adını bir de süslü bir şekilde koydukları, vekâlet savaşlarının aracı olarak kullandıkları maşaları olan terör örgütleri burada asıl fail değildir. Asıla fail bu terör örgütlerine destek verenlerdir. Şunu da çok net söylüyoruz; eğer dünyanın Afrika’dan ta Asya’nın içine kadar, Meksika’ya kadar, Orta Amerika’ya kadar dünyanın neresinde terör örgütü varsa, bu terör örgütlerine destek verenler, silah verenler, siyasi ve lojistik destek sağlayanlar samimiyetle bu desteklerini kessinler, bir hafta on günde dünyanın hiçbir yerinde terör örgütü kalmaz. Sadece PKK/ PYD için söylemiyorum. Bokoharam’dan DEAŞ’a kadar, bir sürü terör örgütünün eline silahları tutuşturup bunları meydanlara salan kimlerdir? Vekâlet savaşı dedikleri, vekillerini kullanarak yürüttükleri aslında bir hâkimiyet mücadelesi ve hatta vekalet savaşları üzerinden bunu da bir uluslararası ilişkiler aracı haline getirerek bazı bölgelerde kendi hegemonyalarını arttırma mücadelesidir” dedi.