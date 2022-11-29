AK Parti’den 6’lı masaya yanıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parlamenter sisteme dönüş hakkında öneride bulunan 6’lı masaya tepki gösterdi.

Altılı masanın güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş için hazırladığı anayasa değişiklik teklifine AK Parti’den ilk yorum geldi. Parti sözcüsü Çelik ”Bir parlamenter sisteme geçme sevdası başladı” diyerek 6 muhalefet partisine tepki gösterdi.

Ömer Çelik, Ak Parti Kadın Kolları toplantısında kürsüdeydi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş öncesinde parlamenter sistemin düzeltilmesi için AK Parti’nin çabalarının CHP tarafından engellendiğini söyledi. Çelik, ”Şimdi CHP çıkmış Türkiye’ye demokrasi vaat ediyor. En komiği; bunlar yargı bağımsızlığını tesis edeceklerini söylüyorlar. Daha bunlar yakın zamanda mahkeme bastı” diye konuştu.

Altı muhalefet partisinin parlamenter sisteme dönüş için hazırladığı anayasa değişiklik teklifinde Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçilmesi uygulamasının devamı yer alıyor.

”YENİ VESAYET YARATIR”

‘Yeni vesayet yaratır” diyerek bu öneriye tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ”Bir parlamenter sisteme geçme sevdası başladı. Türkiye’nin parlamenter sistem geçmişinde darbelerle vatandaşın bütün iradesinin budandığı süreçte hep CHP vardı” dedi.

84 MADDELİK ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

Altılı masanın güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş çalışması dün kamuoyu ile paylaşıldı.

Çalışmada, cumhurbaşkanlarının bir dönem ve 7 yıl için seçilebilmesini öneriliyor. Seçim barajının yüzde 3’e düşürülmesi öngörülen çalışmada, milletvekili genel seçimlerinde geçerli oyların yüzde 1’ini alan partilere devletin mali yardımda bulunması ve bu yardımın dörtte birinin partiler arasında eşit olarak dağıtılması önerisi de yer alıyor.