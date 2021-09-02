AK Parti’den açıklama: 1 göçmen daha alamayız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlenen kritik toplantı sonrası Türkiye’nin bir göçmen daha alacak durumda olmadığını söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Çelik, “Mültecilere sahip çıkma görevini Türkiye tek başına yerine getirmiştir. Bundan sonra Türkiye’nin bir tane daha göçmen alacak durumu yoktur.” ifadelerini kullandı.

İşte Ömer Çelik’in açıklamalarından satır başları:

Geçtiğimiz ay çok ciddi felaketlerle karşı kaşıya kaldık. Sahadaki bütün çalışanlara bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz. Filenin Sultanları yarı finale yükseldi. Hepsini tebrik ediyoruz. Diyarbakır Anneleri’ne bir kez daha sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz.

TÜRKİYE’NİN BİR TANE DAHA GÖÇMEN ALACAK DURUMU YOK

Kuşkusuz Türkiye insanların katledilmesine göz yumacak bir ülke değildir. Bunun yanı sıra bütün dünyanın şunu bilmesi gerekir. Mültecilere sahip çıkma görevini Türkiye tek başına yerine getirmiştir. Bundan sonra Türkiye’nin bir tane daha göçmen alacak durumu yoktur. ‘Biz size para verdik göçmenleri ülkenizde tutun’ gibi bir söylemle geçilecek durum değildir.

YAPTIKLARI FEVKALADE YANLIŞ

Buradaki meseleye kapsamlı bir şekilde bakmak gerekir. Türkiye’nin demokratik, nüfus güvenliği önemli meselelerden biridir. Türkiye kendi değerlerine yakışan şekilde ölümden kaçan insanlara kucak açmıştır. Ama hiç kimse Türkiye bir tane daha mülteci alacak şeklinde düşünmemelidir. Bu yaptıkları fevkalade yanlış olur.