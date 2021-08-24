AK Parti’den açıklama: Bir mülteciye daha kapasitemiz yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Afganistan’da yaşananlara değindi ve Türkiye’nin bir tane fazla mülteci için kapasitesinin olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık ettiği MKYK toplantısının ardından konuşan AK Parti Sözcüsü Çelik, “Türkiye’nin bir tane daha fazla mülteci alacak kapasitesi yoktur. Türkiye toplama kampı değildir” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Çelik, özetle şunları söyledi:

TEMEL MESAJ, KAPSAYICI YÖNETİM ARZUSU: Afganistan ile ilgili gelişmeler hakkında da, Cumhurbaşkanımızın da verdiği temel mesaj ülkede kapsayıcı bir yönetimin kurulması yönündedir. Ciddi kaygılar vardır, uygulamayı göreceğiz, takip edeceğiz. Burada insan haklarına ve kadın haklarına riayet gibi konuların yakın bir şekilde takibimizde olduğunu bir kez daha söylüyoruz. Afgan halkı yalnız bırakılmamalıdır. Çok sayıda sivilin hayatına mal olan çatışmaların yeniden çıkmaması için… Tam bir insanlık dramı yaşanıyor. Buradan çekilenlerin, burada daha büyük bir dramın ortaya çıkmaması için uluslararası mükelleflerini yerine getirmesi gerekiyor. Yeniden Avrupa’yı yada ABD’yi tehdit etmeden terör örgütleriyle mücadele edilmeyecekse Afganistan’da yaşananlar önümüzdeki 20 yılda yeniden yaşanır. Bu tabloyu yeniden yaşamamak gerekiyor. Önemli olan Afgan halkının geleceğidir.

BURASI YOL GEÇEN HANI DEĞİL: Ölümden kaçıp ülkemize sığınmış insanlara karşı ırkçı bir yaklaşımın ortaya konulmaması gerekir. Bazılarının küçük oy hesaplarıyla bunu yaptığını görüyoruz. Bir takım devletlerden açıklama yapılıyor. ‘Türkiye’ye daha fazla maddi yardımda bulunalım.’ Bütün bunlar saygısızlıktır, Türkiye’nin bir mülteci daha alacak; bu yükü kaldıracak kapasitesi yoktur. Bu siyasetçiler bilsinler, Türkiye bir göçmen kampı değildir, burası yol geçen hanı da değildir. Türkiye’ye sormadan yapılan açıklamaların hepsi yok hükmündedir.

GİRİŞİ ENGELLENDİ: 2021 yılı içinde güney sınırlarımızdan 160 bin doğu sınırlarımızdan 90 bin düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. Burada en önemli mesele, sınırlarımızı bu baskı altında, bütün ülkeler yeni ve ilave tedbirler alma gereksinimi hissediyor. Türkiye İran sınırının tamamını, toplam 149 kilometrelik alanda güvenlik duvarını tamamlamıştır.

MEHMETÇİĞİ RİSKE ATMAYIZ: Afganistan’da askeri varlığımıza ilişkin tartışmalar yapıyorlar. Oradaki istikrarın ve barışın sağlanması açısından Türkiye, Afgan halkının rızası dahilinde bunu yapabileceğini söyledi. Aynı zamanda da uluslararası toplumun açık desteği söz konusu olacak. Mehmetçiği hiçbir şekilde riske atacak bir yaklaşım söz konusu değildir, olmamıştır, hiçbir zaman da olmayacaktır. Mehmetçiğin güvenliği esas olmak üzere her türlü tedbiri alacak senaryo çalışılmıştır. Öte yandan Türk askerinin Kabil’de kalması konusunda bir tezkereye ihtiyaç duyulursa yüce Meclis’e arz edilir. 31 Ağustos’a çok vakit kalmamış gibi gözükebilir ama kriz durumlarında 1 hafta çok uzundur. Anlık olarak Cumhurbaşkanımıza bilgi veriliyor.

‘Hayatını kaybedenlerin çoğu aşı olmayanlar’

YIL BİTMEDEN 250 BİN FİDAN: Nerede bir orman yangını olsa buraların imara açılacağı yönünde gerçek olmayan yaklaşımlar ortaya çıkıyor. Oysa ki anayasada zaten bu alanların yine orman alanı olacağı ifade ediliyor. Biz, yıl bitmeden 250 bin fidan dikmiş olacağız.

BİLİME KULAK VERELİM: Bütün dünyadaki bilim insanları bu belayla mücadele etmek için aşının yapılmasının zorunlu olduğunu ifade ediyorlar. Bilim insanlarına güveniyoruz. Birçok ülke aşıya ulaşmak istiyor, ulaşamıyor. Ülkemizde aşıya ulaşım konusunda bir sıkıntı yok. Hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmı aşısı olmayanlar… Bilim insanlarına kulak vermek gerekir.

DERS SAATLERİ AZALTILMAYACAK: 2021-2022 eğitim yılı 6 Eylül’de başlayacak. Bu sene tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak, ders saatleri azaltılmayacak. Mazereti olan öğrenciler EBA üzerinde devam edebilecek.