AK Parti’den açıklama: Burası göçmen kampı değil

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Afgan göçü iddialarına net yanıt verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Ülkeye gelmemesi hususunda elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda Batı’nın kendine has birtakım iç siyasi dengeleri ile yaptıkları konuşmaları da kınıyoruz ve kendilerine geri iade ediyoruz. Burası göçmen kampı değil” dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak için Malatya’ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, partisinin Malatya İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Ziyarette Özhaseki’nin yanı sıra milletvekilleri ile parti üyeleri de hazır bulundu. Burada Özhaseki, İstanbul’da 25 sene içerisinde borçlanma rakamlarının 23 milyar lira olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Senede 1 milyar lira bile değil. 2 senede İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin borçlanma olarak Meclis’ten aldığı karar; 20 milyar lira civarındadır, 2 senede. Bu ne iştir böyle? İş yapma kabiliyetlerinin ve becerilerinin olmadığını da hepimiz biliyoruz. Bunların hepsi zamanı geldiğinde çok daha dillendirilir ve seçimlerde de bir hesaplaşma elbette olur ve orada da bütün tıraşları gözlerinin önüne dökülür. Millet evvelki yönetimler ile yeni yönetimin neler yaptığını da kıyaslayarak oyunu kullanır. Allah’a hamdolsun altını çizerek söylüyorum; belediyecilikte rakibimiz yok arkadaşlar. Belediyecilik bizim işimiz, hizmet bizim işimiz. Çünkü biz medeniyetimize karşı, tarihe karşı, insanlarımıza karşı bir sorumluluğumuzun olduğuna inanıyoruz. Bir vebal duygusu ile hareket ediyoruz ve bizim birinci işimiz, amacımız hizmet. Onun dışında başka bir düşünce elbette taşıyamayız. Eğer iyi niyetle yola çıkmışsanız, gayret ediyorsanız, uğraşıyorsanız, çabalıyorsanız emin olun cenabı Allah size yardım ediyor. Biz iyi niyetle belediyecilik için yola çıkıyoruz, gayret ediyoruz ve Allah bize yardım ettiği için başarılı oluyoruz. İnşallah bundan sonra da aynı istikamette devam edeceğiz.”