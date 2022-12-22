AK Parti’den açıklama: Dünyanın yeni bir yazılıma ihtiyacı var

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamasında Macron’un sözlerini eleştirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısının gündemine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.

Sözcü Çelik’in açıklamalarından satır başları şöyle; Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte bildiğimiz dünyanın iç safhaya geçildiği net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Enerji ve tahıl krizinin ortaya çıkmasına sebep oldu.

Bundan sonra dünyanın nasıl şekilleneceği tamamen savaşın gidişatı konusunda alınacak tavırlara bağlıdır. Temel eleştirimiz vardı Avrupa’dakiler. Türkiye’nin AB üyesi olma konusunda tamamen dar kafalı bir yaklaşımla hareket ediyor. Bu tabi ki Türkiye’ye zarar vermez. Türkiye diplomasi ile önemli bir konuma geldi.

Macron’un bu vizyonsuz sözü hiç unutulmayacak. ‘Rusya ile konuşan tek ülke Türkiye’… Gördüğümüz şey şudur: Bu diplomasi anlayşının güncellenmesi lazım. Dünyanın yeni bir yazılıma ihtiyacı var.