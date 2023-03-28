AK Parti’den açıklama: Erdoğan’ın adaylığına engel yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olmasına bir engel olmadığını söyledi.

İYİ Parti, DEVA Partisi ve Memleket Partisi ve Halkın Kurtuluş Partisi’nin Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itirazda bulunmasına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten açıklama geldi. Sözcü Çelik, “Usulüne uygun şekilde adaylık başvurusu yapılmıştır.” diyerek Erdoğan’ın adaylığı önünde hiçbir engel olmadığını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına İYİ Parti’nin yaptığı itirazın ardından DEVA Partisi ve Memleket Partisi ve Halkın Kurtuluş Partisi’nden de itiraz geldi.

Partiler, itiraz dilekçelerini YSK’ya teslim ederken, Erdoğan’ın geçici aday listesinden çıkarılmasını talep etti. Erdoğan’ın iki dönem Cumhurbaşkanlığı yaptığını belirten partiler, aday olmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu belirtiliyor.

“ERDOĞAN’IN ADAYLIĞINA ENGEL YOK”

Üç partiden gelen itiraz dilekçesine ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan’ın adaylığının önünde bir engel olmadığını belirttiği şu açıklamayı yaptı:

”Cumhurbaşkanımızın bu seçimlerde yeniden aday olduğunu aylar öncesinden açıklamıştık. Nitekim usulüne uygun şekilde adaylık başvurusu yapılmıştır.”

Çelik, “Cumhurbaşkanımızın adaylığı konusunda üretilmeye çalışılan sözde tartışma hukuki değil, hukuk dışı yollarla siyasete yön vermeye çalışan kötü alışkanlıkların depreştiğini göstermektedir.” mesajını paylaşan Çelik, “Bu tür söylemler, siyaseti kurgulamaya çalışan masaların gizli ortağının “Sabih Kanadoğlu zihniyeti” olduğunu ve bu tartışmaların vesayet zihniyetinden beslendiğini ortaya koymaktadır.” ifadelerine yer verdi.