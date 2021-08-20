AK Parti’den açıklama geldi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Afganistan’dan ülkemize gelen göçmenlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, “Biz sınırlarına hakim bir ülkeyiz. Kimin, nasıl geldiğini bilen bir ülkeyiz. Geçen sene 500 bine yakın göçmen geldi. Bu çok büyük sayı. Şu an bizim 20’den fazla göç iade merkezimiz var. Tabi ki hatalar, eksikler olabilir ama bunu ulusal mesele gibi Türkiye’nin huzurunu bozacak adımmış gibi değerlendirmeyi doğru bulmuyorum” dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Turan, Edirne’nin Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarette belediye başkan yardımcıları, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve AK Parti’li belediye meclis üyeleri de yer aldı. Turan, Başkan Helvacıoğlu’nu çalışmalarından dolayı takdir ettiğini belirterek, “Bugün de kendisini ziyaret ederek, bize düşen bir şey var mı, bunu görüşelim istedik. Bize ayrıntılı bir sunum yaptılar. Bize düşen tarafıyla ilgili notlarımızı aldık. Birçok konunun değerlendirmesini yaparak, biz Keşan’ımıza nasıl katkı sağlarız, bunu değerlendirdik. Ankara’ya döndüğümüzde Keşan’a daha fazla değer nasıl katabiliriz, bunu çalıştık. Keşan özel bir şehir. Keşan’ın büyümesi, bölgenin komple ayağa kalkması demek. Keşan son dönemde AK Parti belediyeciliğini ‘Cumhur İttifakı’yla birlikte yakaladı. Çalışmalar büyük bir motivasyonla devam ediyor” dedi.

Son dönemde bazı gerekçelerle beraber göçmen meselesinin farklı siyasi yönlerde değerlendirildiğini dile getiren AK Parti’li Turan, şunları kaydetti:

“Biz sınırlarına hakim olan bir ülkeyiz. Kimin, nasıl geldiğini bilen bir ülkeyiz. Geçen sene 500 bine yakın göçmen geldi. Bu çok büyük bir sayı. Şu an bizim 20’den fazla göç iade merkezimiz var. Tabi ki hatalar, eksikler olabilir ama bunu ulusal bir mesele gibi Türkiye’nin huzurunu bozacak bir adımmış gibi değerlendirmeyi doğru bulmuyorum. Tüm siyasilerin sağduyulu olmasını istiyorum. Türkiye’nin hiçbir temel meselesinde yanında olmayan siyasilerin, başta CHP olmak üzere bu konuda büyük bir istismar politikası yapıldığını düşünüyorum. Başta ‘mavi vatan’ olmak üzere Libya, Suriye, Azerbaycan gibi temel politikalarımızın hiçbirinde yanımızda olmadılar. Aksine Azerbaycan’da son gelişmelerde ‘Türkiye’nin orada ne işi var?’ diyebilecek kadar ileri giden bir muhalefet anlayışı oldu. Biz göç gibi bütün dünyanın sorunu olabilecek bir meselede muhalefetin yanımızda olmasını beklemiyoruz zaten ama ithamlarıyla bir politika oluşturmaya çalışıyorlar. Bunu siyasi bir kavgaya dönüştürülmesini, ülkenin karıştırılmasını çok yanlış buluyorum. Son dönemde İran hattı başta olmak üzere duvar yaptırılması ve askerin artırılması gibi tedbirler alındı. Göç iade merkezlerinde de çok hassas bir çalışma söz konusu. Tüm ilgili bakanlıklarımız gereğini yapmaya çalışıyorlar.”