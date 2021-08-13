AK Parti’den açıklama: Hedef ülkemize zarar vermek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Altındağ’da bir kişinin bıçaklı saldırıyla yaşamını yitirmesi ve ardından yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Çelik, Twitter’dan yaptığı açıklamada Altındağ’daki saldırıda yaşamını yitiren Emirhan Yalçın’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi. Olayın faillerinin yakalandığını, yargının adaleti tesis edeceğini belirten Çelik “Bu çok üzücü hadise üzerinden bazı provokasyonlar tertip edilmeye çalışılıyor. Bu provokasyonların hedefi ülkemize ve insanımıza zarar vermektir. Suç bireyseldir. Suçlular adalet önünde hesap verecek ve hak ettikleri cezayı alacaklardır” dedi.

‘Aynı şeyi hedefliyorlar’

Çelik, şöyle devam etti: “Sığınmacı düşmanlığı yapan provokatörler ile sığınmacı kılığındaki provokatörler aynı şeyi hedefliyorlar. Hepsi aynı madalyonun iki yüzüdür. Failleri etnik kimliği üzerinden tanımlayan ve toplulukları hedef gösterenler ülkemize zarar vermeye çalışan bir atmosfer oluşturmaya çalışıyorlar. Adaleti tesis etme yükümlülüğüne sahip yargı kurumları görevlerini yapacaktır. Ne ülkemizde birilerinin sığınmacı kılığında provokasyon yapmasına müsaade ederiz ne de sığınmacılara karşı nefret üretmeye çalışanlara müsaade ederiz.”

‘İnsanlık suçu’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “Bu hadisede de fail/failler hak ettikleri cezaya çarptırılacaktır. Toplumu etnik kimlik üzerinden kışkırtmak, karşı karşıya getirmeye çalışmak bir insanlık suçudur. Provokasyonların tek bir hedefi vardır birliğimiz, dirliğimiz, kardeşliğimizdir. Milletimize düşen sığınmacı düşmanlığı üzerinden yapılan provokasyonlara geçit vermemek, kardeşlik iklimimize zarar veren olaylar karşısında aklıselimle ve sağduyulu bir şekilde hareket etmektir.”

Ayyıldız Hareketi Lideri ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ TBMM’de düzenlediği toplantıda, Ankara Altındağ’da Emirhan Yalçın adlı gencin, Suriye uyruklu bir kişi tarafından öldürülmesi sonrası bölgede yaşananlarla ilgili kendisine yöneltilen “provoke etti” suçlamasına tepki gösterdi. Bunu söylemenin “terbiyesizlik değil, sıfır numara salaklık” olduğunu ifade eden Özdağ, İstanbul’da büyük bir provokasyon hazırlığı yapıldığını iddia etti. Bu yönde aldığı nokta istihbari bilgiyi İçişleri Bakanı’na iletmek istediğini, ancak Bakan Süleyman Soylu tarafından aranmadığını kaydeden Özdağ, “İstanbul’da bu provokasyonlar gerçekleşirse sorumlusu bilgi almayı reddeden İçişleri Bakanı olur” dedi.