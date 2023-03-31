AK Parti’den açıklama: İYİ Parti’ye yapılan saldırıyı lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan saldırıyı lanetlediğini söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz ve saldırının karşısındayız. Hiçbir provokasyon ve saldırı amacına ulaşamaz.” açıklamasında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti İstanbul İl binasına yapılan saldırıyı lanetlediklerini söyledi.

Twitter’dan açıklama yapan Parti Sözcüsü Çelik, “Siyaset kurumunun bu saldırılara karşı kararlı ve sağduyulu bir duruş göstermesi önemlidir. Buna karşın Sayın Akşener’in bu saldırıdan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızı suçlayan açıklaması ise sorumsuz ve provokatif bir yaklaşımdır.” dedi.

Akşener’in saldırıyla amaçlanan provokasyona katkı sağlayabilecek bir açıklama yaptığını söyleyen Çelik, “Bu lanetli saldırıyı sorumsuz yaklaşımlarla siyasi kazanç malzemesi yapmaya çalışmak, birileri tarafından üretilmek istenen ortama katkı sağlamaktan başka işe yaramaz.” mesajını paylaştı.

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise “Seçime 1,5 ay kala siyasi partilerin korkutulmaya çalışılması kabul edilemez.” açıklamasında bulunarak şu ifadelere yer vermişti:

“Bu defa da ‘Beni kendinle uğraşmaya mecbur bırakma.’ denildi, bugün de partimizin il başkanlığı iki yerinden kurşunlandı. Türkiye bir kabile devleti olamaz. Seçime 1,5 ay kala siyasi partilerin korkutulmaya çalışılması kabul edilemez. Biz korkmayız ama bu seçmene yapılan bir hakarettir. Bu ucube sistemin devamı halinde bugün bize yarın size. Meral Akşener’i korkutacak adam daha anasının karnından doğmadı. Allah’tan başka kimseden korkuyorsam Allah beni kahretsin. Korkmuyorum Recep Bey.”