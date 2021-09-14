AK Parti’den açıklama: Laikliği anayasadan çıkarmak mümkün değil

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Resul Tosun’un açıklamalarına değindi ve anayasadan laikliği çıkarmanın mümkün olmadığını belirtti.

AFGANİSTAN’DAKİ HÜKÜMET: Her şeyden önemli kapsayıcı ve kuşatıcı bir hükümetin ortaya çıkmasını arzu ettiğimizi ifade ettik. Şu aşamada geçici hükümet kuruldu. Yeterince kapsayıcı olduğunu söyleyemeyiz. Bundan sonraki adımların daha kapsayıcı olması konusunda takiplerimizi sürdüreceğiz.

LAİKLİK KORUNMALI: (Resul Tosun’un laiklik ile ilgili ifadeleri) Sayın Resul Tosun’un ve Engin Özkoç’un ifadelerine katılmıyoruz. AK Parti’nin laiklik konusunda tutumu bellidir. Laiklik prensibinin anayasada korunması gerektiğini düşünüyoruz. Hiçbir şekilde anayasadan çıkarılması gibi bir teklif, AK Parti’nin teklifi olamaz. Bu teklife AK Parti’nin olumlu şekilde bakması da mümkün değildir. Türkiye’nin rejimi büyük tecrübelerden geçerek olgunlaşmıştır. Laiklik sadece devlet düzenini ilgilendiren bir mesele değil, etrafımızdaki coğrafyaya baktığımızda aynı zamanda toplumsal barışı sağlayan bir mekanizma olarak da son derece kıymetlidir.