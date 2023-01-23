AK Parti’den açıklama: Faşizm tüm insanlığı tehdit ediyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç’te Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde yapılan eyleme dair açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Nefrete karşı, insan onuruna daha çok sahip çıkarak cevap vermeye devam edeceğiz. Nefret siyaseti ve faşizm tüm insanlığı tehdit ediyor. Kur’an-ı Kerim’e saldıranlar başka dinlerin kutsallarına da düşmanlar” diyerek tepki gösterdi.

İsveç’te aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiği önündeki skandal hareketi büyük tepki çekti. Bu hareket sonrası birçok siyasi isimden tepki geldi ve bu skandal hareket kınandı. Bir tepki de AK Parti’den geldi. Sözcü Ömer Çelik, bu skandala sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.