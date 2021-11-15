AK Parti’den açıklaması: Rum tarafı masayı bozma yoluna gitti

AK Parti MKYK sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kıbrıs sorunu hakkında açıklama yaptı.

KKTC’nin kuruluşunu 38. yılı, her türlü desteğimizin olduğunu ifade ediyoruz. Rum Yunan ikilisinin saldırgan yaklaşımları Kıbrıs davasının ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Gaz kaynaklarının iki taraf tarafından bölüştürülmesi yönünde mekanizma oluşturulmasını önerdik. Rum tarafı haksız, hukuksuz bir davranışta bulunmuştur. Geçmişten bugüne ne zaman masaya oturulsa, Rum tarafı istediğini elde etme, daha sonra da masayı bozma yoluna gitmiştir. Masa tekrar toplandığında Rum tarafı siyasi oyunlarına kaldığı yerden devam etmiştir.