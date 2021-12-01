AK Parti’den aday açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bülent Arınç ile ilgili iddialara yanıt verdi ve Cumhur İttifakı’nın adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu açıklandı.

Gündeme dair gelişmelerin masaya yatırıldığı toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de bir sunum yaptı. Sunumda asgari ücretin yanı sıra sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili yapılacak bir düzenlemenin ayrıntılarının da paylaşıldığı öğrenildi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, özetle şunları ifade etti:

ADAYIMIZ TABİ Kİ CUMHURBAŞKANIMIZ: (Bülent Arınç’ın adaylık açıklaması) Cumhurbaşkanımızın 2023 seçimlerinde tekrar aday olup, olmayacağı konusu spekülasyona açık veya sorgulama konusu değil. Cumhur İttifakı´nın adayı tabi ki Cumhurbaşkanımızdır.

YAKIŞIKSIZ: (MGK bildirisindeki ekonomi vurgusu) MGK’da ülke ile ilgili her türlü ulusal güvenlik konusu ele alınır. Tabi ki Türkiye Cumhuriyeti’nin etrafındaki ekonomik gelişmeler de ele alınır. Milli güvenlik terör ya da asayişle sınırlı değildir. Bu açıdan Kılıçdaroğlu’nun ‘meze’ lafı da yakışıksızdır. Gerçek bir MGK sadece askeri güvenlikten, terörden değil ülke ile ilgili her gelişmeyi ele alır. MGK ekonomiyi ulusal güvenlik olarak ele alabilir. Tezkereye hayır diyenler MGK’ya tepki gösteriyor.

HAKKANİYETLİ ASGARİ ÜCRET: Bakanlığın asgari ücret çalışması devam ediyor. MYK’da bu değerlendirildi. Hakkaniyetli, makul, sorun çözücü bir çerçeve önemli. Kapsamlı bir değerlendirilme yapılmıştır.