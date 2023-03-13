AK Parti’den adaylık açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçimler ve aday adaylığı süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

AK Partili Yavuz, “Seçimlere ilişkin, müracatların il başkanlıkları ve genel merkezden alınması şeklinde karar verildi. Aday müracaatların 16 Mart’a kadar devam edeceğini ve başvuru aidatın bu dönem alınmamasına; bunun yerine AFAD’a bağış şeklinde yapılmasına karar verildi. Başvurular; Yetişkinler için 20 bin TL, kadınlarımız ve gençlerimiz için 10 bin TL şeklinde, engellilerimiz için 5 bin TL şeklinde olacak.” dedi.