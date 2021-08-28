AK Parti’den Afganistan açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD’nin ülkeden çekilmesiyle kaosun başladığı Afganistan hakkında konuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kabil Havalimanı’ndan Türk askerlerinin çekilmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Muhalefetin de tavrını eleştiren Çelik “Gelinen noktada, bütün diplomatik ve askeri seçenekler değerlendirildikten sonra silahlı kuvvetlerimizin orada kalmasına bir ihtiyaç olmadığı değerlendirilmiştir.

Dolayısıyla bunların bir kere daha ‘Cumhurbaşkanı, başka devletlerle anlaşma yaptığı için bunu istiyor’ şeklindeki tezi çökmüştür” diye konuştu.

Çukurova’da orman yangınlarından zarar gören alanlardaki hasar tespit ve yardım çalışmaları hakkında Adana AK Parti İl Binası’nda basın toplantısı düzenleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’e Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve parti teşkilatı eşlik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla cuma gününden başlayarak pazartesi gününe kadar partinin MKYK üyelerinin afet bölgelerinde sahada olacağını belirten Çelik, vatandaşların ihtiyaçları ile çalışmalarının hangi noktada olduğunun tespit edileceğini söyledi.

Türk askerinin Kabil Havalimanı’ndan çekilmesi ile ilgili de konuşan Çelik, şunları kaydetti:

“Kahraman askerlerimize ‘hoş geldin’ diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, NATO misyonu, Birleşmiş Milletler ve ikili anlaşmalar çerçevesinde tam 20 yıldır orada görev yapıyor. Kahraman askerimiz, halkın huzurunu, güvenliği korumak, kardeş halkın herhangi bir terör ya da iç savaşın kurbanı olmaması için ellerinden geleni yaptılar. Cumhurbaşkanımızla birlikte Afganistan’a gittiğimizde Türk birliklerin komutanı Afganistan sokaklarında gezen tek askerin Türk askeri olduğunu, askerimizin göğsünde ay yıldızı görenlerin ona kardeş gibi sarıldığını anlatmıştı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, mazlum milletlerin bir kardeşi olarak kahraman askerleriyle bu coğrafyaların acılarının dindirilmesi, huzura istikrara kavuşması için elinden gelen gayreti gösteriyor.”

‘KAPSAYICI BİR HÜKÜMET MODELİ ORTAYA ÇIKMALIDIR’

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesi ile Afganistan hükümetinin fiilen çöktüğünü belirten Çelik, Taliban’ın fiili olarak yönetimi ele geçirdiğini hatırlattı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’nin de süreci yakından izlediğini vurgulayan Çelik “Afganistan’da kapsayıcı bir hükümetin kurulması, kadın haklarını koruyan, temel hak ve özgürlükleri saygılı bir düzenin ortaya çıkması için sürekli olarak Cumhurbaşkanımızın mesajları, kurumlarımızın telkinleri devam ediyor. Arzumuz, geçmişte yaşanan acıların yaşanmaması için kapsayıcı bir hükümet modelinin ortaya çıkmasıdır. Bu ortaya çıkmazsa Afganistan, geçmişte yaşadığı acıları tekrar yaşayacaktır” diye konuştu.

‘CHP SÖZCÜLERİNİN BEYANLARI İSTİSMARA VE YALANA DAYANIYOR’

CHP sözcülerinin açıklamalarını da değinen Çelik, “Bu konularla ilgili tamamen istismara ve yalana dayanan beyanlarını gördüm. Türkiye’nin buradaki varlığı, Birleşmiş Milletler, NATO ve Afgan halkıyla kardeşlik çerçevesinde oluşturduğumuz ikili anlaşmalar çerçevesindeydi. Son gelinen aşamada ‘Afganistan dünyadan izole olmasın, kopmasın, çağdaş ve medeni dünyayla bağı devam etsin, ticari, siyasi açıdan kanallar açık olsun’ diye Türkiye, kardeş Afgan halkına yardımcı olmak için Kabil Havalimanı’nı işletme konusundaki süreci ciddi bir şekilde takip etti. Eğer Afganistan’daki resmi makamlar ve fiili güçlerin tamamı buna rıza gösteriyorsa, bu misyonu yerine getirebileceğini Türkiye açık bir şekilde söyledi. Burada CHP sözcüleri, Cumhurbaşkanımızın Joe Biden ile anlaşma yaptığını, bunun için mültecileri kabul edeceğini ve misyona soyunduğu söylüyor. Bu tamamen baştan aşağıya yalan bir açıklamadır. Fakat öteden beri gördüğümüz şey şudur; Türkiye Cumhuriyeti makamlarının, Cumhurbaşkanının, Dışişleri Bakanlığı’nın beyanları bunları hiç ilgilendirmiyor. Bunun yerine ABD’nin ya da İngiltere’deki bir gazetenin beyanı bunlar için esas kabul ediliyor. Gelinen noktada ise bütün diplomatik ve askeri seçenekler değerlendirildikten sonra silahlı kuvvetlerimizin orada kalmasına bir ihtiyaç olmadığı değerlendirilmiştir. Dolayısıyla bunların bir kere daha ‘Cumhurbaşkanı başka devletlerle anlaşma yaptığı için bunu istiyor’ şeklindeki tezi çökmüştür” diye konuştu.